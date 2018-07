A sus 19 años, Lucía Rivera puede presumir de ser un rostro de lo más cotizado en nuestro país. No le falta trabajo y es que lo tiene todo para triunfar, sobre todo las ganas, y no hay nada más importante que eso. Aunque mucho tiene que agradecer a su madre, que es, probablemente, su mayor consejera... Aunque su éxito es tal que "mi madre ya no me da consejos, antes sí. Me dice 'si lo haces mejor que yo, ya está todo hecho, me vas a tener que dar tú consejos a mí'. La vida cambia y ella me enseñó a desfilar, cuando llegué a la Pasarela 080 con 16 años vi que todo era diferente. Ella sabe mucho más que yo porque su carrera es más larga, pero también le he aconsejado a ella, la moda está constantemente cambiando".

Tiene claro que la familia es lo más importante, tanto es así que confiesa que le gustaría ver mucho más a su hermano pequeño, Cayetano; "No le veo mucho, debería verlo más. Mi padre está toreando y yo con mucho trabajo y no tenemos mucho tiempo. No nos vemos lo que a mí me gustaría". De quien no quiere ni hablar es de su padre biológico, en una entrevista para 'LOC', asegura que se reunió con él, pero "no funcionó, ni funcionará".

Pero tiene mucho que celebrar y uno de los motivos es su éxito profesional. Acaba de convertirse en la madrina del Nuevo Citroën E-Mehari, la versión 100% eléctrica del mítico Méhari del 68. Ha presentado la campaña en Ibiza, donde ha posado espectacular en sus rincones favoritos de la isla y ha aprovechado para hablar de sus nuevos proyectos profesionales.

Pronto marchará a París a aprender baile en la academia de un amigo; "Me va a venir bien en mi carrera como modelo a la hora de posar. También me gustaría formarme como actriz, pero iré poco a poco. Mi carrera es ser modelo y no hay nada que me interese más que la moda. Quiero aprender baile cañero, a lo Beyoncé, más sexy porque yo soy muy sexy", confiesa.

Su ambición es insaciable, y asegura que le encantaría lanzar su propia firma; "me gustaría más de maquillaje que de ropa, pero primero quiero centrarme en la moda y estar más formada". Pero si algo le haría especial ilusión, es convertirse en un ángel. "Me encantaría ser Victoria Secret, me va muy bien como modelo, pero lo tengo muy difícil porque no soy lo alta que quisiera ser. Ahora me comparan con Emily Ratajkowski que mide 1,71 como yo".

Lucía está tan centrada en su trabajo que asegura que no tiene tiempo para el amor; "El corazón ahora solo está para el trabajo. Estoy enamorada de mi familia, de mis amigos y de mi trabajo. Todavía no ha aparecido mi príncipe azul y cuando aparezca lo sabréis", confiesa callando todos los rumores de que podría estar saliendo con Willy Bárcenas o el torero Gonzalo Caballero, pero ellos son sólo amigos. "Soy una chica soltera, muy feliz y no le voy a dedicar tiempo por ahora al amor. Lo que piense la gente que no me conoce me da igual. Sólo me importa lo que piense la gente que me quiere".

Así se cuida Lucía Rivera ¡Tomad nota!

"En mi dieta me doy mis caprichos, si me tengo que tomar una tableta de chocolate lo hago, luego me voy a correr. Como pasta y arroz integral, mucha verdura... Me encanta bailar y correr. El baile también porque me dijeron que tonifica y bailo mucho en casa. Me parece uno de los deportes más completos. La gente no tiene que dejar de comer para estar bien, tiene que hacer deporte y tener una buena alimentación", y añade "la protección en la cara es muy importante y el agua también. Es muy importante desmaquillarse y dejar respirar la piel. También hidratarla".