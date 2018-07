"Aunque creáis que la vida del 'chico reality' es muy fácil y que nos pasamos el día de fiesta no es así", comienza explicando Abraham García, ganador de 'Supervivientes 2014' y protagonista de programas como 'Gandía Shore'. "Llega el fin de semana y cuando todo el mundo aprovecha para disfrutar, a nosotros nos toca viajar de un lado para otro, estar con buena cara hasta altas horas de la madrugada y dormir fuera de casa", prosigue. Y es que estos jóvenes se pasan los findes de fiesta en fiesta haciendo bolos. Así que en su último capítulo para Mtmad, nos ha contado cómo es su rutina profesional, en la que tiene que "ponerse las pillas y currar". Lo ha hecho enseñándonos un fin de semana en el que le tocaba ir a Granada y a Xátiva.

Lo cierto es que su jornada laboral ya empezaba fuerte y ajetreada, ¡casi pierde el tren! Después de hacer las maletas rápido y corriendo (metiendo absolutamente lo básico) ponía rumbo a su primer destino, donde le esperaba un road-manager que le llevaría de un lado a otro. Cena en la ciudad, dejar las cosas en el hotel... y a la discoteca. "Así pasan los fines de semana. ¡Menos mal que por lo menos estoy rodeado de chicas guapas! ¡Eso es lo mejor del curro!", confiesa, ¡menudo morro!

Que sí, que es trabajo... ¡Pero se lo ha pasado de lo lindo! A penas con dos horas de sueño a cuestas, el 'chico reality' va y viene de las fiestas... Sufriendo mucho. Él lo que piensa es que "no es oro todo lo que reluce", porque "los friki famosos como yo no tenemos tiempo ni para conocer el lugar, ni para disfrutar de las personas a las que conoces... vas a mata caballo y eso te genera un estrés por no descansar, ni comer bien..."