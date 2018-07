Los verdaderos motivos de la ruptura de Chabelita y Alberto Isla

Alberto Isla no pudo más la falta de cariño por parte de Chabelita habrían podido con su paciencia. El ex de Chabelita está viviendo un auténtico infierno desde que se hizo pública su ruptura con la hija de Isabel Pantoja. En primer lugar porque son muchos los rumores que apuntan a una posible infidelidad por parte del joven y en segundo lugar por lo mal que lo ha pasado en las últimas semanas. Paloma García Pelayo ha tenido acceso a unos mensajes de Alberto Isla que aclaran los motivos de su ruptura con Chabelita y los ha sacado a la luz en exclusiva en 'El programa del verano'. Estos mensajes desvelan que su ruptura no estaría relacionada con terceras personas y los principales motivos de la ruptura entre Alberto Isla y Chabelita Pantoja serían otros. Según ha podido saber, la fuente antes citada el desgaste emocional y la convivencia parecen ser las principales causas.

“No estoy con ella porque estoy cansado de levantarme a las 7 de la mañana, acostarme a las 4 de la madrugada, dedicarme cien por cien a mi hijo mientras que ella lo ignora. Se levanta a la 1 de la tarde para tumbarse en el sofá y ver novelas desde el móvil, hablar con las amigas por Whatsapp y decir que ella, en todo caso, se moverá cuando tenga 25 años”, comenta Alberto Isla sobre Chabelita a una amigo.

La frialdad de la hija de Isabel Pantoja podrían haber llevado al límete al concursante de 'Supervivientes'. “Una persona que no me demuestra absolutamente nada, que me pone mala cara cuando voy a darle un beso, que no nos acostamos juntos, que me ignora por completo, que se aburre con mis amigos, que no le gusta cuando voy a comer con ella porque no le gusta ningún sitio a donde la llevo”, confiesa Alberto totalmente indignado.

Al parecer, estos problemas comenzaron mucho antes de que la pareja decidiese mudarse a Andalucía a comenzar con un nueva vida. Alberto ya le había advertido a Chabelita sobre el poco caso que le hacía pero ella "se dedica a decir que ella es así, que su madre era igual con ella cuando era pequeña y que no va a cambiar".



En el bautizo de su hijo ya no estaban juntos, tal y como le contó Alberto Isla a un amigo el día después de este día tan especial para su hijo y que tan tenso fue para Chabelita y el exsuperviviente: “Isabel y yo no estábamos juntos desde hace unos días. En cuanto a lo de ayer, decirte que cada uno íbamos a nuestro rollo porque no estamos juntos desde hace unos días, pero claro, hay un reportaje firmado en el que no podíamos dar la nota".