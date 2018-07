Mucho ha llovido desde que Raquel Mosquera y Rocío Carrasco fueran uña y carne. Compartieron vida y familia durante el matrimonio de la peluquera con Pedro Carrasco, pero, tras la muerte del boxeador, se han convertido en enemigas. Tanto que ahora 'Sálvame' ha sabido que Rocío estaría planteándose denunciar a la peluquera... ¿El motivo? Las constantes acusaciones de Raquel hacia Rocío durante sus visitas a 'Sábado Deluxe', donde cuestionó su papel como hija y su relación con su padre, Pedro Carrasco.

Han sido varias las veces en las que Raquel Mosquera ha decidido sentarse en el programa de Telecinco para contar, sin pelos en la lengua, cuál era la relación de padre e hija instantes antes de morir: "No se veían y no había conversaciones entre ellos", aseguraba. Además, según ella el último encuentro entre ellos acabó muy mal;"Se vieron días antes de fallecer Pedro, tuvieron un enfado y no volvió a verlo".

Además, tachó a Rocío de 'materialista'; "Ella da más valor a lo económico y yo a lo sentimental", asegurando que "me pidió un reloj rolex de oro y una escultura de su madre" confesando que ni si quiera le pidió "ni una foto" ni llamó para preguntarle cómo estaba. Vamos, que Raquel está convencida de que tras la muerte de Pedro, lo que más ha interesado a Rocío ha sido su dinero.

Pero antes de que Pedro falleciera, Raquel asegura que el trató con su hijastra siempre había sido exquisito, incluso que se llevaba mejor con ella que con su madre biológica. Pues después de todas las acusaciones, Rocío ha llegado a su límite. La hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco ha decidido demandar a Raquel por todo lo que ha dicho en plató y por el daño que tales declaraciones le han causado. Pero ella no está dispuesta a dar su brazo a torcer y se ha mostrado combativa, sin miedo y dispuesta a llegar hasta donde haga falta: "Si Rocío me denuncia, voy a muerte".