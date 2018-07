Tras su aparatoso accidente paseando al perro en Casteldefels, Chelo García Cortés ha regresado al plató de 'Sálvame' en una camilla conducida por dos enfermeros de lo más originales: Jesús Manuel y Rafa Mora. La colaboradora tiene dos dientes rotos y el codo fracturado, pero no ha dudado en volver al trabajo sea como sea. Algunos de sus compañeros han asegurado, incluso, que se estaría planteando demandar al ayuntamiento, pero ella lo ha negado rotundamente. Aunque no todos creen su versión... y es que muchos aseguran que la colaboradora estaba pasando por donde no debía... ¡Ay Chelo! A ella, desde luego, no le sienta nada bien que la acusen de eso y se pone muy seria al defenderse de las acusaciones. Pero este 'bache' (nunca mejor dicho) lo está llevando mejor gracias a un apoyo fundamental: su chica. El propio programa de Telecinco ha querido hablar con ella para ver cómo lo está llevando, y aunque prefiere no salir ante las cámaras, ha sido de lo más amable. Tanto que sus compañeros se han puesto en pie para aplaudirlo.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Incluso, Mila Ximénez ha lanzado unas palabras que han emocionado muchísimo a su compañera; "Hay que normalizar ya esto". Un mensaje que no ha podido evitar sacar las lágrimas de la periodista.

Así que Chelo ha aprovechado para mandar un mensaje públicamente a su chica, Marta: "Gracias por ser como eres, gracias por estar siempre a mi lado y porque en estos momentos dejas cosas muy importantes para estar a mi lado. No soy una persona fácil pero te quiero con toda mi alma", decía entre lágrimas. ¡Qué viva el amor!