Chabelita vive una montaña rusa que ni en el mejor parque de atracciones. Si hace unas semanas pensaba casarse con Alberto Isla, poco después ponía fin a su relación y se marchaba a llorar las penas a París y a Mykonos. Pues ahora, a su regreso, no ha tenido nada mejor que hacer que irse de cena con su ex ¡Alejandro Albalá! Así lo ha confirmado Rafa Mora en 'Sálvame', donde ha asegurado que estuvieron cenando en un restaurante en el Puerto de Santa María, y que, después de la cena, se habrían ido a una discoteca a disfrutar juntos de un reservado. Al parecer todo habría sido un plan muy meditado, y es que Chabelita tenía muchas ganas de irse a cenar con su ex.

¡Menudo pollo le habrá montado Sofía Suescun! Rafa ha asegurado, además, que Chabelita tiene intenciones de volver a acercarse a Albalá... ¿Cómo le habrá sentado a la ganadora de 'Supervivientes'?

Pues seguro que fatal... y más ahora que su relación con Alejandro parecía volver a su cauce, que se ha rumoreado hasta que estaba embarazada... Lo bueno es que esta misma noche podremos salir de dudas, y es que la superviviente se sienta en 'Sábado Deluxe' para aclarar cómo están las cosas. ¿Seguirán juntos después de esto?