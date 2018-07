Oriana le ha 'amargado' la victoria al ganador de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet edition', y nunca mejor dicho. La chica 'reality' no ha conseguido hacer demasiadas migas con Rafael Amargo, uno de sus compañeros de mesa, mientras a otros hasta les ha tirado los trastos... Y si la cosa ya estaba tensa entre el bailarín y Ori, haber escuchado su nombre como el ganador no le ha sentado nada, pero que nada bien. Mientras ella se hacía con el tercer lugar, "Oh my God, i am sorry so much" (como diría Carmen Alcayde...), algo que le ha parecido una "vergüenza", peor aún le ha sentado que el ganador fuera Rafael Amargo.

Él recibía la noticia entre taconeos y gritos de "tengo el primer puesto"; "Estoy feliz, me los voy a llevar a cenar a todos, se lo han tomado fenomenal", exclamaba el coreó grafo... Pero la cosa no tardó en torcerse.

"No me lo puedo creer, te duermes en casa de Alonso, llegas tarde a mi casa, te vas de la de Oriana...", confesaba Mónica Hoyos, incrédula ante la victoria de su compañero. Y Ori tiene la solución "hombre, poniendo 1 a todos... Pues así se gana", ¡TOMA ZASCA! pero no satisfecha con eso, se levanta del sofá, le mira a la cara y le suelta; "Das asco". ¡Madre mía, Oriana, no era para tanto, ¿no?!

Nadie se lo ha tomado bien, eso desde luego; "Te quedas el dinero pero pierdes las amistades", le soltaba Carmen Alcayde mientras Amargo no entendía nada; "Aunque un poquito fingiendo, te comportas y te alegras por tu compañero", se defendía.

"No se merecía ganar, ha jugado sucio, ha sido el más listo...", han sido algunos de los comentarios que han soltado sus compañeros tras la victoria más 'amarga'.