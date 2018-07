Sofía Suescun está "como loca", tal y como ella misma ha confesado debido a sus idas y venidas con Alejandro Albalá. Pero ello no es excusa para que haber plantado a María Patiño en pleno directo. Sí, la ganadora de 'Supervivientes' dejó colgada a la presentadora de 'Socialité' mientras estaba le realizaba una entrevista antes de que este sábado se someta al 'Poli deluxe'. La joven entró en directo en el programa de María Patiño estando más pendiente del móvil que de la preguntas que le realizaba la presentadora. Pero eso no fue todo, en un momento dado, Sofía le dijo que tenía mucha prisa y que se tenía que ir "porque siempre le echan la bronca por llegar tarde". Algo que no sentó nada bien a la presentadora de 'Socialité' que le recriminó su actitud: “normalmente los tiempos los marca la presentadora, pero esta vez los marca Sofía Suescun” y añadía “te garantizo que esta noche aprovecharé lo que no me estás dejando ahora”, dejando claro que hoy va a ir a por todas y que no va a dejar que Sofía se escabulla.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Sofía aclarará si continúa su relación o no con Alejandro Albalá. Al parecer, el joven se ha encontrado con su ex, Isa Pantoja (soltera tras romper con Alberto Isla, el padre de su hijo) con la que habría tenido una cita. "Me estoy volviendo muy loca. Tengo muchas ganas de hablar esta noche. Han pasado muchas cosas y lo voy a explicar. Es una relación que no se puede ni definir lo que es", fueron las únicas palabras que se pudieron sacar en claro de su "entrevista".

Parece que Sofía está que arde en celos por este encuentro entre Alejandro y Chabelita, y es que cree que la hija de Isabel Pantoja aprovecha cualquier momento en el que Alejandro está solo para quedar con él.