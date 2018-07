Sofía Suescun no vive, precisamente, una de sus mejores semanas. Desde que saliera de 'Supervivientes 2018' su vida está patas arriba. Si hace unos días parecía retomar su relación con Alejandro Albalá, ahora nos asaltan las dudas de si la pareja sigue adelante con su amor o no. ¿El motivo? La tremenda discusión que han vivido en los pasillos de Telecinco, además de saber que ahora Albalá se ha encontrado con Chabelita y que ésta podría tener intenciones de recuperarle... Vamos, una montaña rusa de sentimientos total. Tanto que la propia Sofía, que para aclararlo todo se ha sometido al polígrafo 'deluxe', ha confesado que "creo que no me merece la pena estar con Alejandro".

Además, el polígrafo asegura que se acercó a Albalá porque estaba perdiendo parte de su fama... y aunque ella ha reconocido que "no tenía pensado estar con él en serio ni nada por el estilo, pero nos dejamos llevar", ha confesado haberse enamorado poco a poco.

Pero, ¿qué opina de la "cita con Chabelita? Ella confiesa que lo sabía, y que ha sido a través de las redes sociales por donde se ha enterado de que estaban juntos en la discoteca.

El programa ha pillado llegando a su casa al otro protagonista de la noche y, con ninguna gana de hablar con su ¿chica? Alejandro ha soltado la bomba; ¡Ya no está con Sofía! Desde anoche a las 4 de la mañana que se enteró de algo... "Ayer me entero de que ella en los hoteles abre las puertas desnuda", confiesa. Alejandro ha confesado que Sofía estaría desnuda en la habitación, y así mismo le abrió a Ivan González... ella se ha defendido asegurando que duerme así, y así abrió.

Pero la cosa no acaba aquí, y es que al parecer, desde que ha vuelto de la isla habría mantenido relaciones con otro hombre que no es Albalá, al menos así lo confirma el polígrafo, aunque ella lo desmiente rotundamente.



Y por si era poco, entra el tercero en discordia... ¡Iván! Y él mismo ha confesado que esa noche Sofía le pidió que durmieran juntos, y él la rechazó porque es amigo de Hugo. Según la versión de Rafa Mora, incluso, se llegaron a acostar juntos, lo que pasara de puertas para dentro ya solo lo saben ellos...



¡Sofía ha interpuesto una demanda a Hugo Paz!

Ha sido Rafa Mora el encargado de dar la noticia en primicia, y es que la demanda que Sofía ha puesto a Hugo tras sus declaraciones en 'Sálvame' ha sido admitida a trámite.