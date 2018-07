Tras una difícil negociación y meses muy duros, María Lapiedra ya ha conseguido el divorcio con su ex, Mark Hamilton. El convenio especifica que, a partir de ahora, ni Mark ni María podrán hablar del otro en ningún plató de televisión. Pero las condiciones importan poco a la colaboradora, que ya se ha sentado en 'Sábado Deluxe' para celebrar que ya es una mujer "libre", y lo ha hecho tan contenta que se ha plantado la sentencia de divorcio como 'outfit', literalmente. Ha plasmado el documento en su vestido.

Pese a esta buena nueva, lo cierto es que todavía no puede pasar por el altar con Gustavo... y es que el colaborador no ha conseguido, todavía, el divorcio. ¿Entonces no hay boda? De momento habrá que esperar, aunque el propio Gustavo asegura que él prefiere dar primero el paso de tener un bebé. Aunque Gustavo ha querido aclarar que solo es un deseo; "No estamos intentando tener un hijo".

Ahora que ya tiene su divorcio, la relación con su ex se limitará a hablar de sus hijas, e incluso verse por ellas. Si alguna de las niñas tuviera que ir al médico (o algún caso parecido), ambos tienen la obligación de llamarse e ir juntos. Además, María le habría dado 90.000 euros a Mark, así lo ha confesado ella misma.