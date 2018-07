La de ayer fue una noche movidita para Alejandro Albalá. El ex de Chabelita tuvo que ver cómo la que fuera su nueva novia, Sofía Suescun, se sometía a un polígrafo en 'Sábado Deluxe', en el que salieron a la luz ciertas informaciones que no le han hecho ninguna gracia. Si hace unos días la pareja parecía retomar su relación, ahora nos asaltaban las dudas de si la pareja sigue adelante con su amor o no. Pero anoche nos despejaron todas, toditas las dudas. Mientras Sofía estaba en el plató de Telecinco, Sálvame pilló a Albalá llegando a casa para que entrase en directo, y tenía las ideas más que claras.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

"Sofía es mi ex", empezaba dejándolo claro. Supuestamente desde esa noche anterior, en la que se habría enterado de algo que no le gustó... ¿El qué? Pues, al parecer, Sofía había pasado la noche en un hotel con Iván González, de Myhyv. Albalá asegura que la que era su chica le abrió la puerta desnuda, mientras Rafa Mora confirma que no solo eso, si no que además, Iván se habría metido en su cama.

Así que el tercero en discordia quiso dar su versión de los hechos, y aunque negó que hubiera pasado algo, confesó que Sofía le propuso dormir juntos. "Tuve el evento con Sofía, la tengo aprecio, es cierto que en un momento dado de la noche ese día estuvimos juntos en la habitación, cada uno duerme como quiere (haciendo referencia a la desnudez de Sofía)", explicaba Iván.



Publicidad - Sigue leyendo debajo

Y Alejandro explotó; "Estoy harto de que esta chica vaya con mentiras, Iván incluso lo ha dicho. Que se acabó Sofía, punto final. Voy a ir a los sitios a desenmascararte". ¡Menudo zasca! Parece que le veremos de plató en plató contando los secretos más oscuros de Sofía... ¡Tela!