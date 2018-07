Anoche en 'Sábado Deluxe' nos enterábamos de un casi bombazo. Sofía Suescun e Iván González (Myhyv) han pasado la noche juntos (aunque aseguran sin mantener relaciones sexuales), pero casi... Ella desnuda, él en calzoncillos, y en la misma cama. Blanco y en botella... pues según ellos, no pasó nada. Decidiremos creerles, nosotros, porque Alejandro Albalá no se ha creído ni una palabra, y se ha hartado tanto que ha asegurado que va a desenmascarar a Sofía, dejándole claro que ya no son nada. Pero aunque no pasase nada, lo cierto es que el propio Iván ha confesado que fue Sofía la que insistió en que durmieran juntos, aunque él asegura que no haría nada primero porque tiene novio (o tenía) y segundo porque es muy amigo de Hugo Paz, y se niega a acostarse con la que fue su chica.

Pese a todo, no llegamos a creernos que debajo de esas sábanas no hubiera si quiera algo de tonteo... y la que tampoco se lo cree es Belén Esteban, que no pudo quedarse callada y sin pelos en la lengua soltó; "¡Vaya calentamiento!", y tanto... Pero además aprovechó para darles un consejito; "Sofía e Iván, ya que habéis dormido y no habéis hecho nada, quedad ya y haced lo que tengáis que hacer que tenéis una tontería..."

Ella lo tiene clarísimo; "Que si una desnuda el otro en calzoncillos, hija vaya calentamiento... Rematad". ¡Toma ya, menudo consejo de sabia! ¿Le harán caso?