Alejandro Albalá se está convirtiendo en el protagonista de todos los titulares del corazón en las últimas semanas. Desde que saliera a la palestra como personaje por su relación con Chabelita, no ha dejado de dar de qué hablar. Ahora está en el centro de la polémica por su relación con Sofía Suescun (una completa montaña rusa), y anoche mismo volvía a convertirse en protagonista. La ganadora de 'Supervivientes 2018' se sentaba en 'Sábado Deluxe' para someterse al polígrafo, y Albalá no quiso perdérselo, aunque acabó estallando tras las confesiones de la joven. Vamos, que su relación está más que acabada pero eso no significa que dejen de hablar de ella...

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Ahora ha sido su padre el que se ha subido al carro de las exclusivas, y lo ha hecho a través del programa 'Socialité', donde ha dejado ver que no le gusta demasiado Sofía... "ha habido humillaciones y vejaciones por parte de esta chica", confiesa. Además, cree que la madre de Sofía no les va a traer nada bueno, de hecho, teme que Mayte Galdeano les pueda dar problemas "una pareja es de dos no de tres", añade, y de momento no imagina una cena familiar con ella... Tiempo al tiempo.

También ha tenido para Chabelita, y es que José Manuel conoce muy bien esa relación, es más, hasta acompañó a su hijo a por el anillo de pedida y a ambos al registro para casarse. Asegura que Alejandro "ha sufrido mucho porque la ha querido", pero confiesa que "se han quedado muchas cosas en el tintero". Por ejemplo, asegura que Dulce (a la que considera "aprovechada, oportunista y prepotente") ha sido el detonante de que se rompiera la relación, aunque también los excesivos celos de Chabelita; "se casaron porque ella era muy desconfiada", cuenta. Aunque la considera "inmadura" y cree que "la vida se encargará de ponerla en su sitio", lo cierto es que si tiene que elegir entre Sofía e Isa, parece que se queda con Isa... "he tenido más trato con Isa que con Sofía, la he tenido mucho en casa y no me llevo mal con ella".

¿Y qué tiene que decir sobre su hijo? Pues, atense los cinturones... lo ha llamado ¡"Pobre diablo"! Toma ya... quién quiere enemigos...