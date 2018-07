Esta sonrisita de Melody brilla por muchos motivos. Profesionalmente le va de maravilla, y es que acaba de presentar 'Parapapá', su nuevo tema que ya promete ser todo un éxito con más de 2.000.000 visualizaciones en YouTube. Una canción con ritmos latinos que seguro vamos a bailar muchísimo este verano. Pero ese no es el único motivo por el que Melody vive uno de los mejores momentos de su vida, así lo ha confesado ella misma en una entrevista para Diezminutos. "Ahora mismo estoy en un momento de mi vida muy bonito porque estoy disfrutando del amor, y disfrutando de momentos que todos deberíamos vivir", asegura. ¿Y con quién disfruta de ese amor? Pues el afortunado nos ha dejado boquiabiertos.

¡Menudo pibón!

Se trata de Gabriel Coronel, un actor, modelo y cantante venezolano. Además de esos ojazos que quitan el hipo, resulta que tiene un corazón que no le cabe en el pecho, así lo confirma la propia Melody; "sus ojos son bonitos, más bonito es su corazón", y es que asegura se ha enamorado de todo lo que es por dentro Gabriel.

Él tiene 31 años y confiesa no enamorarse fácilmente. Pero parece que Melody tiene eso que tanto valora en una mujer, "su simpatía", y no es para menos, porque la cantante de eso tiene a rabiar. Se quieren tanto que no esconden su amor, de hecho, él no para de presumir de su chica en las redes sociales.



