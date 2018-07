"Paquita tiene una pena, Paquita quiere más, con el mundo por Montera maneja la ciudad", ¿todavía hay quien no sepa entonar esta canción? Si los hay, deben ser pocos... Paquita Salas se ha convertido en la representante de artistas más conocida, y eso que solo es un personaje ficticio, pero es que no hay nada que hagan los Javis que pase desapercibido. Proyecto que cogen, proyecto que se convierte en todo un éxito, y si no que se lo digan a 'La Llamada'. Pero parte de 'culpa' de ese gran triunfo de la serie revelación la tiene su protagonista, Brays Efe. El actor que da vida a Paquita se ha convertido en un reclamo para todo evento que se precie, y con ello un rostro más que querido para nuestras pequeñas pantallas.

El protagonista ha visto multiplicado su caché desde que comenzara con su trabajo en 'Paquita Salas', tanto que según confirma 'Loc', el actor podría rondar los 5.000 euros por cada capítulo de la exitosa serie. Pero no siempre habría sido siempre así, ya que según informa el mismo medio, el joven habría cobrado tan solo 700 euros por los cinco capítulos con los que contaba la primera temporada de la ficción: "No te voy a hablar de dinero, pero lo que sí te puedo decir es que la primera era para Flooxer y se rodó en ocho días. En aquella ocasión nadie cobró lo que se cobra normalmente por un proyecto así. Pero por la ilusión y la pasión en el proyecto, nos adaptamos todos", declara.