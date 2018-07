Ya han pasado 5 años desde que Mónica Pont y Lydia Lozano coincidieran en 'Mira quien salta', y, por consiguiente, desde que estalló la guerra entre ambas. Mónica sacó, en aquella época, su lado más oscuro y se pasó el programa y los meses siguientes poniendo verde a su compañera de plató en plató. Pero Lydia no estaba dispuesta a que se hiciera 'Deluxes' a su costa, así que prefirió no entrar demasiado al trapo. Pero las acusaciones de Pont eran constantes y en más de una ocasión se pasó de la raya... Lo bueno es que ahora la modelo es una mujer renovada, y positiva, así que su actitud hacia la vida y hacia los que la rodean ha cambiado por completo. Anoche visitaba 'Sábado Deluxe' para someterse a un test de inteligencia, pero también aprovechó para hablar de su nueva vida y su pasado.

Pero, de repente, Mónica lanzaba un inesperado mensaje; "Lydia quiero pedirte perdón". Ante la sorpresa de la colaboradora, que en ese momento no sabía muy bien por qué, confesaba; "cuando hicimos el programa yo no lo estaba pasando muy bien, y no me porté bien contigo y lo siento, te pido disculpas".

Lydia las aceptó sin ninguna duda, y no dudó en levantarse y abrazar a Mónica, sellando así la paz.