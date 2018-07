Sofía Suescun se sentaba anoche en 'Sábado Deluxe' dispuesta a desatapar a todos los que han formado parte de su vida. Entre ellos su super ex, Hugo Paz. Entre las preguntas a las que se sometió en el polígrafo, Sofía tuvo que hacer frente a una muy concreta: ¿Está más bueno Hugo Paz que Alejandro Albalá? y aunque intentó mentir diciendo que "no", lo cierto es que el poli le quitó la razón y ella trató de explicarse convenciéndonos de que Alejandro le pone más aunque Hugo tenga ese cuerpo que tanto buscan muchos otros... Pero lejos de lo que le pueda o no atraer físicamente, la realidad es que su relación con Hugo está más que acabada, en todos los sentidos. Tanto que hasta se han puesto 'finos' en los platós de televisión.

Pues Sofía está harta. Y, ¿qué ha hecho para solucionarlo? Demandar a su ex. Y anoche mismo recibió la noticia de que han admitido a trámite la demanda interpuesta a Hugo por sus declaraciones en 'Sálvame' diario. Pero como bien dice Belén Esteban... "Como Hugo tenga que poner una demanda por lo que la madre de Sofía ha dicho de él... la tenemos", ¡totalmente! A ver cómo acaba esto, pero no pinta nada bien...