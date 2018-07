Desde que saliera de 'Gran Hermano', poco se ha sabido de Alyson Eckmann en televisión: su victoria en 'GH VIP 5' le sirvió para pulirse una pasta en viajes con amigos, terminar su relación con Antonio Rafaski (para el que no ha tenido buenas palabras en su Instagram) o disfrutar del tiempo libre con su familia. Volvió a su anterior puesto en 'Non Stop People'... pero con el cierre del canal, Aly prefirió hacer las maletas, dejar España ¡y marcharse a Estados Unidos de nuevo! ¿Qué pasó? ¿Ya no estaba a gusto en nuestro país? Lo cierto es que, gracias a la nueva aplicación de Instagram por la que se les puede hacer preguntas a otros usuarios, Alyson ha concedido casi una entrevista hecha por y para sus fans, y la respuesta a las preguntas anteriores ha sido muy sencilla para ella: “Aburrimiento”.

Y como parece que Alyson esta en continuas vacaciones, esta vez no iba a ser menos, y desde Isla Catalina (República Dominicana), y a bordo de una lancha, la cantante y su novio disfrutaban del sol y el mar mientras ella respondía preguntitas, como por ejemplo si echaba de menos España -"De momento, no", escribía contundente- o de qué vivía ahora que no está en nuestro país.

Instagram Alyson Eckmann

¿Y dónde vive ahora? La respuesta nos ha parecido de lo más original. ¿Será cierto que vive en un barco?

Instagram Alyson Eckmann

Por supuesto, las preguntas sobre su pasado en 'GH VIP 5' no se hicieron esperar, y respondió a algunas como que 'no cree' que vaya a estar colaborando como comentaristas en 'GH VIP 6' o su relación con sus antiguos compañeros de reality...

Instagram Alyson Eckmann

Instagram Alyson Eckmann

Y aunque no pare de viajar y gastar dinero, ¿se ha pulido ya el maletín o le queda algo? Parece ser que Aly es una chica ahorradora, aunque ha confesado que hubo una parte que se la gastó en un viaje a Lanzarote con sus padres, que fue lo primero que hizo nada más salir del programa.

Instagram Alyson Eckmann

También ha confesado que pensaba salir la segunda a la calle, y que ni por asomo se imaginaba ganadora, pero también ha tenido unas poco tiernas palabras para el que ya es su ex, el también ex gran hermano de origen brasileño Antonio Rafaski, con el que no tuvo un buen final: confiesa que 'no se arrepiente' de haber salido con él, "pero resultó ser un auténtico capullo". Su cara lo decía todo, vamos...

Instagram Alyson Eckmann

Sea como sea, parece ser que ha recuperado la sonrisa junto a este guaperas de melenaza rubia que responde al nombre de Joey... ¡Y que sean muy felices!