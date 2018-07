Lo que no le pase a La Pelopony, no le pasa a nadie. La cantante catalana, tras la dolorosísima ruptura sentimental que vivió hace unos meses, decidió hacer las maletas e intentar probar suerte en la meca de la música latina, Miami. Sin embargo, en su nueva andadura al otro lado del charco más que éxitos musicales no deja de cosechar disgustos… Y es que ella misma ha sido la encargada de relatar, con todo el dramatismo que la caracteriza, el aparatoso accidente de tráfico que ha vivido en sus propias carnes y que le podría haber costado la vida. La noche pintaba de maravilla, circulando de copiloto por las calles de la ciudad estadounidense junto a un maromo que había conocido por Tinder, ¡hasta que se cruzó en su camino una conductora borracha a bordo de un Porsche que se empotró contra su coche!

“Este año me está pasando de todo, madre mía. Yo me voy a morir ya en breve, porque después de lo de hoy... he visto toda mi puta vida pasar en un segundo”, afirmaba la cantante, que no desaprovechó para poner a su público en situación. “Iba tan contenta, con mi cita del Tinder, súper guay todo y de golpe me pasa esto y, no sé... me he quedado subnormalizada por la situación”.

“No llega a llevar airbag el coche del chico y nos matamos. La tía esta se ha saltado el semáforo en rojo. He visto mi vida en un segundo”, afirmaba compungida la que fuera concursante de ‘Supervivientes 2014’. Según su relato, el siniestro tuvo lugar el pasado miércoles en la avenida Brickeell y pese a que no hubo víctimas mortales, acudieron al lugar de los hechos los servicios de emergencia para evaluar los daños y mediar entre las partes. “El coche olía a quemado, le pegaba patadas con el tacón a la puerta y la puerta no se abría”.

Entre sollozos, la joven ha mostrado imágenes de los dos coches destrozados, aprovechando para hacer un alegato en contra del alcohol. "La tía iba borracha. Por eso no me gusta beber alcohol, por eso soy tan sana. No es que se destroce la vida ella, imagínate que me hubiera quedado yo inválida o me hubiera destrozado la cara, yo ya para qué quiero vivir luego", se lamentaba. Y es que ya se sabe, si bebes, ¡no conduzcas!

Tras el incidente, la artista acudió al hospital, donde fue atendida por un ataque de ansiedad. "Por ser española me hablaban súper mal, me decían que esto no es España", denunciaba. Por fortuna, La Pelopony puede andar y tiene la cara sana y salva, no teniendo que lamentar más daños que un dolor en la espalda. “Muchísimas gracias a todas las personas que me escribieron. Hoy me he levantado con dolor de espalda, espero que se me pase. Yo estoy bien. Alguna energía del universo bajó y quiso que siguiera viviendo. Les estoy muy agradecida por tanto amor”, ha escrito en su cuenta de Twitter para agradecer el apoyo de sus admiradores.