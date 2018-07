Alonso Caparrós ha decidido seguir el famoso dicho de "quien tiene vergüenza, ni come ni almuerza". Y prueba de ello es que, en plena búsqueda activa de empleo tras dejar 'Sálvame', el presentador ha aprovechado su visita al plató de 'Viva la vida' para pedir trabajo. La razón de su intervención en el show de Toñi Moreno era comentar su participación en 'Ven a cenar conmigo: Summer Edition'. Sin embargo, Alonso tenía otros asuntos en mente. Y nadie le puede culpar, hoy en día encontrar un empleo es cada vez más difícil.

Alonso Caparrós no se lo ha pensado dos veces, y antes de abandonar el plató ha lanzado la propuesta: "¿Me puedo quedar como colaborador?", preguntaba esperanzado. Toñi, por su parte, delegaba responsabilidades: "Eso se lo tienes que preguntar a los de arriba", respondía con una sonrisa.

No se sabe si Toñi le acabará dando trabajo o no, pero sí está claro que está loca por su olor. Caparrós ha explicado que su esposa le echa colonia para disimular el olor a tabaco, algo que ha cautivado a Toñi, que no se resistió a acercarse a él para olerle.

Lo más curioso del asunto es que fue él mismo el que decidió dejar su trabajo en 'Sálvame', algo que tuvo que ver con una buena causa. Alonso reconoció que, tras colaborar con la Asociación Española Contra el Cáncer, se de dio cuenta de que le gustaba ayudar a los demás y no le atraía para nada la idea de acabar peleándose con sus compañeros.

Gracias @tmorenomorales y al equipo de #vivalavida119 por el respeto y el cariño que he recibido por vuestra parte. pic.twitter.com/nI4IqtsOiU — Alonso Caparrós (@AlonsoCaparros) July 22, 2018

Más feliz con los compañeros de 'Viva la vida', Caparrós agradeció al programa el trato recibido durante la entrevista: "Gracias a Toñi Moreno y al equipo de Viva la vida por el respeto y el cariño que he recibido por vuestra parte", escribía en sus redes sociales.