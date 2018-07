Adara Molinero, concursante de 'GH 17', debería haber participado en la edición de 'GH Revolution'. Y es que, desde que saliera de la casa más famosa de la televisión, su vida está siendo un auténtico torbellino. Salió del reality de Telecinco muy enamorada del catalán Pol Badía pero, a los pocos meses, dejaron su relación. Ahora la ex modelo internacional comparte su vida con el uruguayo y ganador de 'GH Revolution', Hugo Martín. Y es que la cosa entre ambos va muy enserio. Tanto que los tortolitos ya esperan a su primer bebé. Además, según ha confesado la ex gran hermana en una reciente entrevista para el portal 'Outdoor' de Telecinco, pronto podrían sonar campanas de boda.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

"Me quiero casar con él desde que le vi. Pero bueno, pasará si me lo pide, ¿no? (risas)". Así de natural responde Adara a la pregunta de si le gustaría casarse con su flamante nuevo novio y padre de su hijo. Y es que la modelo es una mujer muy tradicional, en cuanto al amor se refiere. Dentro de 'Gran Hermano' ya manifestó su deseo por ser mamá joven y pasar por el altar con el chico que le brindara amor eterno. Pues bien, parece que la ocasión podría haber llegado. Aunque no es la primera vez que la televisiva ha manifestado su deseo por pasar por el altar ya que, el mes de junio pasado, ya lo soltó en su cuenta de Instagram.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Pero Adara no solo ha confesado sus tremendas ganas de pasar por el altar. Sino que, haciendo gala de su carácter más guerrero, ha querido dedicar unas duras palabras a todos aquellos que han criticado su reciente estado de buena esperanza. Unas palabras que podrían ir directamente dirigidas hacia su ex churri y compañero de aventuras, Pol Badia. Y es que la ex gran hermana considera que todos aquellos que han abierto el pico para rajar de su embarazo "son súper crueles" porque "es un bebecito inofensivo que, pobrecito, todavía ni ha nacido".



Lo cierto es que desde que Adara conociera al uruguayo Hugo Martín su vida ha dado un cambio radical. Tal y como confiesa en la entrevista para 'Outdooor', lo de ambos fue un 'flechazo'. La pareja comenzó a salir el pasado enero y no se han separado ni un segundo. Tanto es así que Adara ha recogido todos sus trastos y se ha ido a vivir con él a Palma de Mallorca porque son "súper felices". Pues nada, ¡qué vivan los futuros novios!