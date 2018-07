Así están siendo las vacaciones de lujo de María Hernández... tras el susto inicial

No falla: es llegar el calorcito, y toooodos nuestros famosos cogen carretera y manta (aunque en la mayoría de casos es avión y maletón) para huir despavoridos de las grandes ciudades... y en el caso de María Hernández y su chico, el futbolista del Betis Rubén Castro, no ha sido menos: la pareja se ha ido unos días a descansar a Canarias, a una lujosa villa bastante apartada de todo (por lo que nos ha contado ella misma a través de su canal de MTMad, 'A mi manera')... pero no siempre todo sale a pedir de boca, y María ha tenido que superar uno de sus grandes miedos para poder irse de vacaciones... ¿adivináis cual es?

Efectivamente: el avión. A la instagramer le ATERRA pensar en la idea de subirse a uno, pero por su familia, y sus días de descanso, una hace lo que sea, así que estaba decidido: contra el trauma, terapia de choque. ¡Y al final la cosa no fue tan mal! Así lo ha contado ella misma en Instagram: "DISFRUTA DE CADA REGALO QUE TE DA LA VIDA. Cualquier lugar es perfecto para estar con la gente que mas quiere. Aun así, también os digo que es super difícil dejar atrás a la familia, amig@s , gente con la que as pasado mucho tiempo. Empieza una nueva AVENTURA... *MARIA, no te daba miedo el avión? Os contesto: miedo no, me da pánico, agobio, me siento una hormiga dentro de una lata aplastada. Pero el miedo se quita afrontándolo... ESA SERÁ MI MOTIVACIÓN Y LA VUESTRA...???", escribía.

Instagram María Hernández

De momento, y superado el susto inicial, María está pasando lo que parecen ser los mejores días de su vida, y así nos lo ha contado en su canal: al estar de vacaciones, la rutina se resume en estar todo el tiempo que puede con familia y amigos, bajando a la piscina, yendo a la playa o saliendo a dar un paseo, así que está de lo más relajada en todo. Hasta en el estilismo: "Yo en vacaciones estoy siempre en pijama, así que lo voy a hacer con vosotros también", decía entre risas mientras resumía un día en la vida de María, versión vacaciones.

Mediaset

Nada más levantarse, elige el bikini del día, se atusa un poco (crema hidratante, máscara de pestañas y un poco de polvos bronceadores) y da de desayunar a sus pequeños.

Mediaset

El día transcurre sin mayor acción hasta que comparte el bonito momento de ella con su sobrina y sus hijos jugando en el jardín de su casa de vacaciones, hasta que María decide compartir el momento de preparar la cena junto a su madre. ¡Eso sí que son unas vacaciones en familia!

Mediaset

