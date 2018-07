Kiko Rivera parece no llevarse demasiado bien con las normas de circulación. En marzo del año pasado le vimos enfrentarse a un juicio por conducir sin carnet, y días antes del mismo utilizó, como si nada, su coche y su moto (sin casco y con el móvil), vamos, un cuadro... Pero es que eso no es todo. En septiembre tuvo que examinarse para recuperar el carnet después de quedarse sin puntos tras cometer varias infracciones, y en octubre del mismo año conseguía recuperarlo. Bueno, pues casi diez meses después de "tenerlo todo en regla", va y comete una nueva infracción. ¡No escarmienta!

¿Veis algo raro en esta imagen? Sí, en efecto... Va escuchando música y se mete en el coche como si nada. Y sí, condujo así... Algo muy preocupante y no solo porque se arriesga a perder 3 puntos y a una multa de 200 euros, es que los cascos le aíslan de posibles señales sonoras que puedan alertarle en caso de accidente. ¡Ay Kiko!

Si algo no hace Kiko, además de respetar las normas de tráfico, es salir de la polémica... Hace unos días por no acudir al bautizo de su sobrino, poco después por saltar la noticia de que le habría prohibido a Irene Rosales llevar a sus hijas... Parece que no hay un día en que el DJ no se convierta en el ojo del huracán, ¿Lo hará a propósito para que se hable de él?