Los mensajes filtrados de una conversación entre Alberto Isla y un amigo siguen dando que hablar. En ellos, el ex de Chabelita la pone a caer de un burro y da una imagen muy diferente de la madre de su hijo... Entre los motivos sobre su ruptura se encuentran el desgaste emocional y también la convivencia, que Alberto relata como un infierno. Pero sin duda, lo que más daño podría haber hecho a Isa es que criticase su faceta como madre. En los mensajes se podía leer: "No estoy con ella porque estoy cansado de levantarme a las 7 de la mañana, acostarme a las 4 de la madrugada, dedicarme cien por cien a mi hijo mientras que ella lo ignora".

También la tachaba de vaga: "Se levanta a la 1 de la tarde para tumbarse en el sofá y ver novelas desde el móvil, hablar con las amigas por Whatsapp y decir que ella, en todo caso, se moverá cuando tenga 25 años".

Pero por si fuera poco, 'El programa del verano', ha hechos públicos más mensajes. Alberto asegura que Isa le fue infiel tanto en la feria de Sevilla como en la de Jerez; a pesar de que nunca lo ha admitido. Le dijo que si admitía que se había liado con Tony 'casetas' le haría la vida imposible. Además, el ex superviviente no se cree que su entonces prometida estuviera con Tony en la habitación de un hotel y no pasase nada. "No creo que se quedaran jugando a las cartas", confiesa.

La esperada reacción de Chabelita a estas críticas no se ha hecho esperar. Fiel a su estilo de vida nocturno, Isa llega a su casa a las 11.45 am y es pillada por las cámaras de 'El programa del verano'. Mientras intenta abrir el portal de su casa en más de ocho ocasiones sin éxito, la reportera le pregunta por los mensajes de su ex. La hija de la tonadillera es incapaz de responder porque concentra toda su atención en acertar con la llave hasta que finalmente consigue entrar gracias a un vecino.

Cuando vuelve a salir de su casa, con la misma ropa, Isa le envía un recadito al padre de su hijo: "Si yo no he hablado de él todo el tiempo que lleva hablando de mí, no lo voy a hacer ahora". Para añadir que no cree que haya dicho "eso de mí", refiriéndose a su faceta como madre. Unas palabras que su prima Anabel ha confirmado en 'Sálvame', asegurando que "ella no va a sentarse a hablar mal del padre de su hijo". Veremos si las predicciones de la primísima se cumplen...