Si nos dicen que el culebrón 'Supervivientes' nos iba a seguir dando 'chicha' meses después de haber acabado, no nos lo hubiéramos creído, pero las relaciones creadas en la isla (y, sobre todo, los malos rollos), siguen trayendo cola. De hecho, Romina Malaspina ha aprovechado el tirón para confesar que su relación con Logan Sampedro ¿sigue? viento en popa, a pesar de que él siempre mostró interés (interesado o no) por Sofía Suescun. Por eso, y viendo el percal en el que se estaba metiendo, Logan ha tenido que salir al paso y desmentir unas cuantas cosas a través de sus redes sociales... y lo primero ha sido la relación con Romina. ¿Están saliendo de verdad o no?

"Quería deciros que no estoy con Romina. He escuchado que están diciendo que somos novios y que estamos liados y quería desmentirlo oficialmente", dejó claro a través de Instagram Stories, para seguir con el tema del supuesto embarazo de Romina, que rápidamente se le atribuyó a él.



#TEAMLOGAN Pronto vendrán noticias...

"Creo que está la cosa muy interesante. Están saliendo mogollón de cosas, de noticias, pero son todas mentira. Me llevo muy bien con Romina, pero no ha pasado nada y ni mucho menos la he dejado embarazada", sentenció después de que ella se grabara también en Instagram Stories comentando que su médico le había recomendado hacerse un test (que salió negativo), y manteniendo en vilo a todos sus seguidores mientras tanto.

♥️

Visto lo visto, parece que el amor aún no ha surgido entre Romina y Logan... y decimos "aún" porque ella no está dispuesta a tirar la toalla y piensa seguir a pico y pala: "A veces una relación surge de una amistad", dijo ella cuando le preguntaron por lo que de verdad le une a Logan. ¡En la insistencia está la clave, chica!