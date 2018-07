Aluvión de caras conocidas en el concierto que el músico de jazz americano, Gregory Porter, ha ofrecido en el Teatro Real de Madrid. Entre los asistentes no faltaron el colaborador de 'Sálvame', Kiko Matamoros, que acudió de la mano de su pareja, Makoke. Ambos se mostraron muy cómplices y sonrientes delante las cámaras y no dejaron perder la ocasión para hablar sobre el reciente bodorrio del hijo del colaborador, Diego Matamoros. Luciendo una original blusa y unos pantalones negros anchos, Makoke dijo que la boda de Diego Matamoros le pareció "muy bonita y estaban todos muy guapos".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Un enlace que se produjo hace pocos días y al que no faltaron ni la hermana del novio, Laura Matamoros, ni el padre, Kiko Matamoros. Sin embargo, la presencia del colaborador de 'Sálvame' no ha hecho que la relación con su hijo vaya a mejor puesto que Kiko confesó que a día de hoy "estoy como estaba". Eso sí, reconoció que "siempre que he tenido que estar con mi hijo he estado, independientemente de como estuviera la relación".

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Pero con quien parece que no podrán estar mucho más tiempo es con su hija, Anita Matamoros. Según ha contado Kiko, Anita se marchará en septiembre a estudiar moda a Italia algo que él alaba porque "es lo mejor para ella y le va a venir estupendamente. Sé que no va a tener ningún problema y lo va a disfrutar".

Gtres

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Publicidad - Sigue leyendo debajo

La que también disfrutó como la que más del concierto del músico de jazz fue la hermana de la actriz Paz Vega. Haciendo gala de su vena más rockera, Sara Vega se paseó por el photocall con un traje de color blanco, que combinó con un top lencero y unas altísimas sandalias negras de tacón. Y es que para la cantante, el músico Gregory Porter es "un ser de otro planeta, un mago del directo", tal y como ha compartido en su cuenta de Instagram.

Gtres

También se dieron cita a tan especial concierto el actor Stany Coopet, que de nuevo podemos ver en Divinity en la serie de 'El Príncipe', acompañado de su pareja, Dolores Chaplin, con quien ya lleva ocho años y tiene un hijo en común. Y es que, con tantos años juntos, es imposible no estar perfectamente compenetrados. Ambos posaron ante las cámaras con looks negros. Ella apostó por un vestido corto negro, mientras que él se decantó por un traje negro, que combinó con una camisa blanca y deportivas blancas, para darle un toque más veraniego e informal a su atuendo.