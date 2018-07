“ Al hombre que di la vida, le regalo el resto de la mía “ en esta foto las palabras sobran..💗 👩‍👦#aurahruiz#undiamasundiamenos#nyanrodriguezruiz#miguerrero#babynyan#pasitoapasito#tuprimerdiaalsol#canarias#momwarrior#contravientoymarea#feliz#timetotime#influencer#mamasguerreras

A post shared by AURA Blessed (@aurah.ruiz) on May 14, 2018 at 11:38am PDT