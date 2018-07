Amaia Montero está hasta la peineta de que miren con lupa cada paso que da con el fin de ponerla a caer de un burro. La cantante, cuyo lanzamiento de su último álbum, ‘Nacidos para creer’, se ha visto eclipsado por la polémica de sus últimos conciertos, donde muchos señalaron que la exvocalista de ‘La oreja de Van Gogh’ iba bajo los efectos del alcohol, ha concedido una entrevista al diario El Mundo donde se defiende de las críticas y confiesa que lo ha pasado realmente mal por todo lo vivido en las últimas semanas. "Ha sido horrible, brutal. Lo he pasado muy mal. No me lo esperaba", se lamenta la artista.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

Pese a llevar más de dos décadas en el mundo de la música, Amaia asegura que este “ha sido el peor momento de su carrera”, siendo lo que más le duele que la acusen de subirse a un escenario borracha. "No había tomado nada. Si no saben nada de mí, no sé cómo se atreven a decir lo que se ha dicho", denuncia la cantante, que achaca todo a un problema de sonido que intentó solventar sobre la marcha, algo que recuerda le ha pasado recientemente a otros artistas, como Bob Dylan. “Pero si soy yo me pegan hasta en el carné de identidad. Me insultaron hasta por hablar inglés con mis músicos... que son varios ingleses”.

Las críticas han sido tan constantes y furibundas, ya que "han sacudido con saña y en lo personal", que Amaia llega a hablar de haber vivido una campaña de acoso y derribo. “Lo que he sufrido ha sido acoso, puro bullying, una masacre”, afirma disgustada. “No pretendo gustar a todo el mundo, pero merezco que se me respete”.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Además, la guipuzcoana arremete contra todos aquellos que se han metido con su aspecto. "En este país engordar es lo peor que puedes hacer. Estuve un tiempo apartada preparando el disco y, cuando reaparecí, todo el mundo se puso a hablar de mi cambio físico, de mi transformación facial. De que he cumplido años, vamos. Me han caído por todos los lados", reflexiona Montero.

Cabe recordar que Amaia no ha podido tener peor suerte en sus últimas apariciones en público. Primero fue la 'descoordinación' con su banda durante un concierto de presentación en Cantabria, problema que ella achaca a una falta de tiempo para ensayar y a que no oía bien la batería. Después vendrían varios ‘lapsus’ en los que se olvidaría la letra de su último single durante sus actuaciones en varios programas de televisión. ¿Tal vez la presión le esté jugando estas malas pasadas?