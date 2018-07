María Patiño monta en cólera y abandona 'Sálvame' ¡junto al público!

Si a María Patiño le hubieran dicho que se iba asentir estafada la tarde del lunes 23 de julio en 'Sálvame', probablemente no hubiera ido a trabajar, y es que la presentadora y colaboradora de Telecinco ya estaba un poco mosca con el tema de si Sofía Suescun se había acostado o no con Iván González tras pasar una noche juntos en un hotel. En un momento dado, y después de que Iván dijera que para los colaboradores era "difícil entender todo esto", María soltó una risotada, se levantó de su sitio y salió por patas: "No puedo soportar una tomadura de pelo más. Lo siento, me voy", sentenció.

María no estaba teniendo su mejor tarde con el tema: "Estoy harta de todos, y cuando digo todos te incluyo a ti (Iván), porque sé que tienes conocimiento de cosas que no has querido contar", señaló ella, pero Iván se defendió diciendo que él era el único que no mentía: "María se piensa que estamos todos compinchados y que estamos todos mintiendo. Y yo no lo entiendo, porque yo estoy haciendo esto voluntariamente. Sin cobrar".

Iván, por su parte, confirmó aquella tarde que, efectivamente, habían pasado cosas entre él y Sofía, pero no lo que todos pensaban, sino un coqueteo previo, o que luego estuvieron charlando en el hotel en el que ella le recibiría completamente desnuda...

La mentira estaba, según María, en que Iván y Hugo son amigos desde pequeños y cree que están jugando a tomarle el pelo a todo el mundo con el tema de Sofía, que lucha por estar con Alejandro Albalá, aunque ella le hubiera sido infiel, supuestamente, con Iván hace poco más de un mes, cuando tuvo lugar aquel encuentro en el ya infame hotel.

Visto el panorama, y que María Patiño prefería coger carretera y manta de lo más indignada, Paz Padilla anunció que todo aquel que se sintiera estafado con el triángulo amoroso podía abandonar el plató... y dicho y hecho: encabezados por María, varios de los colaboradores y gran parte del público ¡abandonaban sus asientos y salían fuera del plató en señal de protesta! ¿Quién va a creer ahora las historias de los ex supervivientes?