El último hit de Drake, 'In my feeling', ha desatado la locura en las redes sociales, donde se ha puesto de moda bajar del coche en marcha para bailar la coreografía del tema. Esto último, aunque peligroso por la alta probabilidad que tiene de provocar un accidente, se ha convertido en la nueva actividad favorita de los famosos. Sin embargo, algunas, como Tamara Gorro, se ven obligadas a hacerlo por las muchas peticiones que se lo rogaban, según explicó la reina de las redes sociales.

Con mucho humor y humildad, Gorro comentaba su actuación. "Familia virtual, desde ayer me pedís mogollón que haga el #inmyfeelingschallenge y... ¡aquí lo tenéis! Asumo que no lo hago nada bien, pero lo importante es divertirse y reírse de uno mismo... PD: La cara de “intento ser sexy pero no me sale” junto a la boca abierta cuando bailo, dicen todo de mí: UN CUADRO", comentaba con humor.

Otra de las que se dedica al arte de subir vídeos y fotos a Instagram, Laura Escanes, no ha dejado pasar la oportunidad de regalar a la humanidad su baile a ritmo de Drake.

Con un mensaje reivindicativo de que la seguridad es lo primero, Dulceida se unía a las famosas en el reto de moda: "La verdad es que me ha quedado genial. Más en mis stories. PD: Como sabéis, es un challenge viral que han hecho millones de personas en todo el mundo y yo me uní. Me graban desde atrás, la persona que va en medio. Se hizo en un campo donde no pasan coches y a 2kmh. No lo hagáis en sitios donde pasen coches o peatones", escribía junto al vídeo.



Natalia de 'Operación Triunfo' tampoco se ha resistido a la lírica de Drake y se ha marcado un #InMyFeelingsChallenge porque, según ella, "seguir el rollo son cosas que se hacen cuando se está de vacaciones".



Alejadas de un coche y fuera de los peligros de la carretera, Angy y Andrea Guasch decidían reinventar el reto y hacerlo en un teatro vacío, donde las amigas demostraban su destreza en la danza.



¿Quién será la próxima celebridad que nos sorprenda con un baile al más puro estilo Drake?