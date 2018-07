Desde que salieran de la Academia de 'Operación Triunfo', las vidas de los ex concursantes han dado un giro de 180 grados: de ser personas totalmente anónimas han pasado a ser verdaderas estrellas de la música que mueven montañas allá donde van (y no hay más que ver los llenazos de sus conciertos). Pero claro, todo tiene un precio: si antes sus movimientos pasaban desapercibidos, ahora cada paso que dan se convierte en tema de conversación para sus miles y miles de fans... y esto lo ha podido experimentar este martes Agoney en sus carnes al estrenar nuevo look: ¡ha dejado a todos sus fans atónitos!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Poco queda, a partir de ahora, del Agoney de 22 años moreno y con barbita de varios días que conocimos en el programa de TVE: ahora el canario ha pasado a tener 15 años... y la culpa la ha tenido la maquinilla de afeitar, ¡porque ha eliminado todo rastro de barba de su cara! ¿Le reconocéis?

Instagram Agoney (OT)

Instagram Agoney (OT)

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Instagram Agoney (OT)

Aunque su nuevo look nos encanta, no podemos evitar sentirnos culpables por ver sexy a un Agoney que parece preadolescente, casi irreconocible... como también irreconocible ha sido para su propia abuela, a la que ha grabado en su Instagram Stories para pedirle su opinión: "Estás muy guapo, ¡pero no te había reconocido!", dice la pobre mujer. ¡Si es que no está la señora para estos sustos!