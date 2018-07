Miss Universo España hizo historia, hace unas semanas, coronando por primera vez a una mujer transexual. Ángela Ponce, de 27 años y original del pueblo sevillano de Pilas, ha cumplido su sueño después de haber sido rechazada hace tres años en el certamen de Miss Mundo, porque no aceptaban a mujeres transexuales. Pero esta vez se ha apostado firmemente por la diversidad. El pasado 29 de junio, Ponce se hizo con el título por el que competirá en representación de España en el próximo certamen de Miss Universo, siendo la primera mujer transexual que participe en este concurso.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Hoy la modelo se ha reunido con el líder de 'Ciudadanos', Albert Rivera, con el fin de que conozca la realidad de las personas transexuales. "Quiero que Albert me conozca a mi y a mi realidad, yo no puedo hablarle de términos políticos, si no desde el corazón... Lo que pienso que se podría mejorar, pero desde mis vivencias", cuenta Ponce.

Gtres

Está convencida de la importancia de educar en la diversidad desde que somos muy pequeños, un mensaje muy importante que no ha dudado en lanzarle al político. Y es que Ángela quiere enviar al mundo un mensaje de "tolerancia, respeto, y amor por uno mismo y por los demás".