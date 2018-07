Después de que Ángel Garó incendiara su cocina, fue el turno de Melody para ejercer de anfitriona en 'Ven a cenar conmigo: Summer edition'. La sevillana preparó un menú muy tradicional con salmorejo como entrante, salmón con patatas y brócolis de plato principal y de postre tarta de pera con helado de vainilla. Consiguió conquistar a todos, a Raquel Bollo, Ángel Garó, Olivia Valère y Águstín Bravo, aunque no fue del todo honesta con ellos... Resulta que el postre ¡no lo había preparado ella! En cada episodio de 'Ven a cenar conmigo', el programa muestra la elaboración de los platos. ¿Cuál fue la sorpresa? Que mientras veíamos como Melody pelaba las patatas, los tomates y freía el salmón, la tarta se la sacó de la manga. Por eso no le quedó más remedio que confesar que su vecina le había echado un cable.

Con esta cara de 'pillina', Melody contaba su hazaña a la vez que afirmaba que no iba a ocultar a sus comensales la verdad. Pero al final, entre unas cosas y otras, la cantante omitió que, en realidad, quien era 'la pera' era su vecina y no ella. ¡Ay, Melody!

A Agustín Bravo le extrañó que la sevillana hubiera podido cocinar tantos platos en un día, y le preguntaba si era todo de ese día. "A eso se le llama buscarse la vida como sea para que te salga todo", respondía Melody.

Y a continuación presentaba su plato como una tarta casera de hojaldre con vainilla y pera, cocinada a fuego lento y en el horno. Se empezó a poner nerviosa cuando el presentador comenzó a hacer preguntas... Que si la masa era natural, que si la pera era confitada...

Y la cara de Melody lo decía todo... Así que zanjó el interrogatorio afirmando que todo era natural. Al final, la cantante se excusó en que no la preguntaron directamente... "Si me hubiesen preguntado, hubiera dicho que me ha echado una mano mi vecina. Con la verdad se va a todos los sitios". ¡Tú sí que eres la pera, Melody!