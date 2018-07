El cantante gana la final de “Bailando con las estrellas” y dice haberse regenerado gracias al concurso. Tras 11 galas, David Bustamante se alzó ganador y se hizo con el trofeo de 'Bailando con las estrellas' junto a Yana Oliana, su pareja de baile con la que ha enamorado a la audiencia desde el primer día. El cantante, eufórico por el triunfo, no lo dudó ni un instante y se arrodilló ante su pareja de baile, agradeciéndole todo su esfuerzo y pasión sobre la pista de baile.

El cantante que siempre fue el gran favorito, consiguió la victoria gracias a su entrega y la química que ha tenido con su pareja de baile, con quien ha logrado ponerse por delante de la 'influencer' Patry Jordán y del humorista Manu Sánchez. Bustamante comentó en directo que al igual que la semana pasada llevaba escrito en uno de los zapatos de baile llevaba el nombre de su hija Daiella, esta semana llevaba el de su compañera Yana, a quien una vez conseguida la vitoria además dedicarle el premio, le dijo: “Eres la mejor”.

En la final, Bustamante y Yana interpretaron el tango 'Set fire to the rain' de Adele, repitieron el chachachá 'The time of my life' de Dirty Dancing consiguiendo esta vez mantener la pirueta final en el aire y acabaron con un baile free style a ritmo de 'The Phoenix' de Fall out boy.

Bustamante reconoció que este programa ha supuesto para él una oportunidad de quererse más y creer más en él mismo. Tras celebrar la victoria, anunció que se pondrá a trabajar de inmediato en un nuevo disco que lanzará a nivel internacional el próximo mes de septiembre en el que promete muchas sorpresas, entre ellas insinuó que habrá un importante contenido de baile, quien sabe si contará con la participación de su querida compañera.



Mucho más serio se mostró a la hora de elegir las palabras de su discurso, que parecía una crítica directa a determinados programas que han podido molestar al artista. "Gracias a todos los que habéis estado ahí siempre, durante 17 años y a los que os habéis ido uniendo. Gracias por estar ahí y hacer un espectáculo blanco. Porque la televisión atraviesa unas horas muy malas", sentenció.



Una vez acabó la celebración, el artista quiso contestar a unas preguntas sobre cómo ha vivido su experiencia en el programa y su victoria con Yana.



¿Qué sientes al haberte alzado como ganador?

Estoy muy contento de haber disfrutado esta experiencia tan maravillosa y con muchas ganas de empezar nuevos proyectos.

¿A quién le dedicas el premio?

A mi compañera Yana que ha hecho posible que llegué hasta aquí, a mi hija, a mi familia, a mis amigos y a la gente que me quiere bien.

¿Este concurso te ha regenerado?

Sí, eso espero.

Has anunciado que vas a sacar un disco en septiembre…

Sí, va a ser un lanzamiento muy importante a nivel internacional y tengo muchas sorpresas guardadas.