Romina Malaspina habla tras su supuesto embarazo... y le da un repaso a Rafa Mora

La paciencia de la argentina más rubia de 'Supervivientes' ha tocado techo. Si esta semana arrancábamos con el mensaje de Logan Sampedero desmintiendo que hubiera dejado embarazada a Romina Malaspina, ahora ha sido ella la que ha querido dejar clara su postura sobre su relación real con el asturiano: según ha confesado ella misma en sus redes sociales, y como ya teníamos más que claro con el mensaje de Logan, lo único que les une es una bonita amistad, y aunque el amor no haya surgido "aún" entre ellos (según afirmó Romi), ni de lejos han tenido un descuido tan grande. Así lo confirmó, además, ella misma tras hacerse un test de embarazo que publicó en Instagram Stories este fin de semana pasado.

Superado el mal trago del supuesto embarazo, ahora Romina, aprovechando el rebufo creado por el mensaje de Logan, ha querido estallar de forma pasivo-agresiva en su Instagram con un vídeo que lo deja todo bien claro: "Quiero dejar muy claro que es todo mentira, (Logan y yo) sólo tenemos una amistad y me parece patético que tengan que inventar semejantes pelotudeces para tener un poco más de audiencia... sobre todo vos, Rafa Mora", dijo antes de explotar contra el 'tete'.

"Tener que inventar cosas de mí, afirmar una relación que no existe, afirmar un embarazo... ¿Qué carajo 'tenés' en la cabeza, papi? Dedícate a otra cosa porque, como periodista, te 'cagás' de hambre, de verdad te lo digo. Haz telenovelas. Lo único que 'hacés' en televisión es inventar noticias falsas. No sé adónde quieren llegar. Me tienen bastante cansada: dejen de hablar de mí cosas que no son, porque yo no di ninguna nota con ustedes, y lo único que hicieron es hacer un montaje con audios viejos... y quedó fatal, porque en ningún momento les confirmé nada", sentenció.

Además, tras el estallido, Romina ha decidido coger carretera y manta y desaparecer del mapa, o más bien 'billete y avión', tal y como ella misma compartió hace unas horas en sus redes sociales.



Instagram Romina Malaspina

Por su parte, y mientras se escriben estas líneas, Rafa Mora no ha contestado a las duras palabras de Romina Malaspina, y ha utilizado sus redes tan sólo para ponernos al día de sus avances en el gimnasio y de su queja por el retraso de 5 horas que sufrió el vuelo que debía coger el pasado lunes... ¡y por el que no le han pagado ni una compensación! ¿Será el karma...?