¿Cuánto pagarías por vivir en casa de un famoso? Y vamos más allá: ¿Cuánto pagarías por vivir en casa de un famoso... con el famoso dentro? Quizá haya mucha gente que pagaría un dineral por compartir siquiera el mismo aire que respira su ídolo, pero tenemos que aclarar que no se trata de Jennifer Lopez, ni Bruce Springsteen ni Beyoncé: son Carmen Gahona y Chiquetete los que han decidido poner su casa en alquiler, a través de la plataforma 'Airbnb', para sacarse unas "perrillas" extra a fin de mes, y es que la pareja, tal y como ha contado la propia Carmen, no está pasando su mejor momento en lo económico... y así lo confirmaba ella en una conversación con 'Sálvame'.

"Yo le dije: bueno, Antonio, mantener dos casas cuesta un dineral. Si tenemos dos habitaciones libres, pues alquilamos dos habitaciones a estudiantes. 200 ó 250 por habitación con derecho a todo para que nos ayuden, sobre todo, a pagar los gastos del piso: el IBI, el agua, la luz... y esas cosas las pagaremos entre todos, pero que nosotros, por ejemplo, estaremos como unos alquilados más", expuso Carmen.



Además, su idea es convivir con los chavales o la gente que les alquile las habitaciones: "No nos iremos a Carmona, nos quedamos allí a dormir para no tener que coger el coche en la carretera por la noche. Porque tenemos dos niñas chicas que son dos perritas. Las dejamos en el piso con su pienso y su agua. Ellas tienen su camita", añadió. Vamos, que entre los inquilinos, para quien se lo esté pensando, también hay perros, algo que no todo el mundo aguanta.

Al menos, la Gahona ha sido sincera en un aspecto: "El piso necesita una reforma. Lo tengo un poco desmantelado todo: las puertas hay que pintarlas, hay que cambiar dos puertas que están rotas, las tuberías son muy antiguas y entonces se atascan... No es la casa de la Preysler, ¿me comprendes?", señalaba humildemente.

Además, ha prometido que no van a dar guerra a sus inquilinos: "(Chiquetete) se lleva todo el día fuera, todo el día fuera ensayando, y cuando llega por la noche cenamos en la calle y nos acostamos", sentenciaba.



De la casa, sin embargo, aún no hay noticias y no han trascendido las fotos por el momento, pero, según sus palabras, la tienen hecha unos zorros y al borde de la reforma. ¿Se atreverán a dar el paso? Y más importante: ¿se atreverá alguien a dar el paso... de vivir con Carmen y Chiquetete?