Más problemas para Meghan Markle: su hermana podría entrar en el ‘GH Vip’ británico

Las cosas se van a poner muy incómodas para Meghan Markle. Poco después de tener que cortar los lazos con su padre por su incapacidad para dejar de hablar con la prensa, aparece Samantha Grant, la hermanastra de Meghan, dispuesta a revolucionar la casa real británica. Samantha podría ser una de las concursantes de 'Celebrity Big Brother', el 'Gran Hermano Vip' británico, según han informado los medios ingleses. Aunque habrá que esperar al 5 de agosto para saber si finalmente aparece en el reality, Grant parece querer confirmar su intervención con sus declaraciones al respecto. "¿Participaré, por qué no?", ha declarado.

Está claro que Samantha tiene las ideas claras: "La vida se trata de sacar provecho. Aprovechas las oportunidades a medida que surgen y ojalá disfrutes el viaje y lo hagas tan positivo como puedas. No hay nada de malo en ello", ha sentenciado.

La filmación de 'Celebrity Big Brother' comienza en agosto, por lo que Meghan tiene el tiempo justo para pedir educadamente a su hermana que no asista al show. Aunque la duquesa de Sussex no tiene nada de qué preocuparse, porque Samantha dice que no tiene intención de hablar de Meghan: "El propósito de ese programa no sería discutir [a Meghan]", dijo.

Por ahora, hemos visto a Meghan lidiar con las declaraciones de su polémico padre, que han destapado su mala relación o sufrir el azote de algunos periodistas. La cuestión es, ¿qué nuevos problemas traerá Grant a la casa real británica? Pase lo que pase, es seguro que contará con el apoyo de su marido, el príncipe Harry.