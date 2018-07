Que Beyoncé y su marido, el rapero Jay Z, se están pegando la vida padre es innegable: la pareja ha hecho un hueco en su apretada agenda profesional para poder pillarse unos días de vacaciones por el Mediterráneo justo cuando han acabado la primera parte de su gira 'On the run tour II' (que recaló en Barcelona el pasado 11 de julio), y justo antes de marcharse a EEUU para retomar los conciertos en Cleveland este 25 de julio, los tortolitos (que a todas luces han superado sus problemas maritales) se han dado unas vacaciones al alcance de muy pocos: a bordo de un súper-mega-ultra-extra-híper yate ¡valorado en 180 millones de dólares! Y con nombre propio, of course: 'Kismet'.

Tenor

Teniendo en cuenta que la pareja ha hecho un pastón y medio con lo que llevan de gira (superando ya, de largo, los 100 millones de dólares), el precio a pagar del yate les habrá parecido una risión, porque lo cierto es que el 'barquito' no es suyo: lo han alquilado durante unos días, y el dueño de tal maravilla cobra la escandalosa cifra de 1'2 millones de dólares a la semana. Casi 'ná'.

Tenor

De hecho, ya la pudimos ver, con su marido y sus pequeños (Blue, Rumi y Sir), estos días refrescándose en el barco mientras hacía alguna que otra parada técnica con su familia o se dedicaba sencillamente a fotografiar y grabar sus vacaciones de ensueño. Un material que, quizá, luego le sirva a la pareja para mostrar en sus conciertos, que es el lugar que han elegido para dejar entrever "algo" de sus herméticas vidas.

Gtres

Gtres

Pues bien, si 'Queen B' ya vive como una reina en su casa de Bel Air (que le ha costado un ojo de la cara, por cierto: 95 millones), esperaos a ver el yatecito que ha cogido para surcar las aguas italianas: 95 metros de eslora, decoración del premiado diseñador Espen Oeino, piscina de varios pisos, ascensor, gimnasio, baño turco y sauna, cine, cabina para tratamientos de belleza, cocina profesional con chef privado, chimeneas, dos barras de bar... vamos, que si se aburre es porque quiere, ¡porque no le falta absolutamente de nada! Para muestra, las fotos del portal que lo alquila... ¡Qué envidia, maja!

Yatch Charter Fleet

Yatch Charter Fleet

Yatch Charter Fleet

Yatch Charter Fleet

Yatch Charter Fleet

Yatch Charter Fleet

Yatch Charter Fleet

Yatch Charter Fleet

Yatch Charter Fleet

Yatch Charter Fleet

Yatch Charter Fleet