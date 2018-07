Sofía Suescun y Amor Romeira se verán las caras en el Juzgado 

Las duras palabras de Sofía Suescun dirigidas a Amor Romeira el pasado mes de marzo en el plató de 'Supervivientes' la llevarán al juzgado, según ha informado Kiko Hernández en su blog 'El confesionario de Kiko'. Todo comenzó cuando Sofía decidió atacar a Amor haciendo alusión a su reasignación de sexo, algo que hizo con poco acierto y ofendiendo a Romeiro. "Que tengas la cara de hombre es un hecho" o "Para ser tío, pocos huevos tienes", fueron algunas de las frases pronunciadas por Suescun. Ofendida por las palabras escogidas por Sofía, Amor tildó los comentarios como una incitación a la transfobia, algo que denunció enseguida.

Aunque Romeira nunca ha escondido su reasignación de sexo, manifestó que los comentarios al respecto le afectaban psicológicamente. Así pues, sin pensárselo dos veces, ha procedido a denunciar a Sofía por entender que “incitar públicamente al odio o discriminación por ideología, religión, pertenencia a una etnia, raza o nación, orientación o identidad sexual, enfermedad o discapacidad es intolerable".

Muy indignada, Amor ha querido usar sus redes sociales para explicar todo el embrollo: "A todos los que me estáis preguntando por el caso de Sofía Suescun deciros que la citación es el próximo 10 de septiembre. Es cuando nos vamos a encontrar con nuestros abogados. No sé si ella va, yo sí voy, y es donde yo voy a exigir lo que yo quiero para no llegar a juicio. Y si no, vamos a juicio", ha explicado.

No cabe duda de que Romeira está dispuesta a defender sus ideas y principios: "No pienso consentir ninguna falta de respeto más, ninguna incitación al odio, ningún ataque sobre mi persona, sobre mi identidad y sobre lo que soy", ha sentenciado.

Además, como agravante a todo este asunto, Amor recuerda que no es la primera vez que Sofía la ofende: "Ya la perdoné en el 2016, pero que lo vuelva a hacer en el 2018… Por eso no se lo consiento, ni a ella, ni a nadie". Y es que si tiene claro algo Amor es que hay que quererse a sí misma. "Yo estoy súper feliz de quién soy, de cómo soy, de dónde he llegado y cómo he llegado. Y cada una está en el sitio que tiene que estar, y cada una se retrata y se queda como es… No hay más", ha declarado.