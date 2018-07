No hay 'fan' de 'Supervivientes' o del clan Pantoja que se precie, que no conozca a las Mellis. Pero ahora, Raquel y Bibi, además de ser dos 'chicas reality' total, han comenzado un nuevo proyecto; diseñar joyas y bolsos. Bueno, diseñarlos y crearlos, porque ha sido en esto último donde han sufrido un pequeño accidente. "Anoche sobre la 1:30 tuve que llevar a Raquel a urgencias, se quemó los dedos y las manos haciendo unos pendientes con silicona caliente", comenta Bibi a través del Instagram que comparte con su hermana, junto a una fotografía en la que aparecen dos manos completamente vendadas.

Pero es que a Bibi no se le ocurrió otra cosa que intentar curar a su hermana ¡echándole limón! Así mismo lo cuenta ella; "pa' colmo no se me ocurre otra cosa q echarle limón puro 🙈 nos llevamos un susto d cojones... La curaron y d ahí la mandaron esta mañana a urgencias de quemados del hospital "Virgen del Rocío" (Sevilla) para que le hicieran una valoración d grado d las quemaduras", cuenta en la misma red social.

Raquel ha querido confirmar que está bien y, contestando a los que se preocupaban por su estado de salud, ha compartido con sus seguidores lo que sintió durante el percance y ante la idea de su hermana de echarle limón en las heridas: "Yo la quería matar, y me decía la tía que si me dolía más era porque se estaba curando. ¡Que me iba a dejar las manitas como a E.T!".

El resultado es que Raquel presenta quemaduras d 2° grado "en 1° y 2° dedo de la mano izquierda y 3° y 5° dedo de la mano derecha y otras menos graves en las manos...", cuenta Bibiana. "Pero no os preocupéis que podría haber sido peor, la pobre está bastante jodida, pero está bien", zanja.



"Podría haber sido peor...", menuda consolación. Desde aquí le deseamos a Raquel una rápida recuperación.