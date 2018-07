Premios juventud parte 4 y final!! #ElPrestamo versión 🤘🏻🤘🏻🤘🏻🔥🔥🔥GRACIAS MIAMI, GRACIAS LATINOS! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

A post shared by MALUMA (@maluma) on Jul 23, 2018 at 12:20pm PDT