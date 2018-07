Que levante la mano quien no haya tenido nunca una pillada monumental en el momento menos apropiado... nadie, ¿verdad? Pues esto es algo que le puede pasar al más común de los mortales o a cualquiera de nuestros famosos... y la última en ocurrirle ha sido Carlota Corredera. La presentadora volvía al espacio con las pilas cargadas y de lo más relajada (a excepción del cabreo que se pilló hablando sobre la herencia de los Franco y la exhumación de los restos de dictador del Valle de los Caídos)... y tan relajada estaba que se le olvidó que llevaba un micro de corbata puesto y encendido cuando se le ocurrió hablar en un momento en el que pensaba que no le escuchaba nadie...

Peor la tele es así, y los problemas del directo son los que son: Carlota se hacía pis, y lo dijo abiertamente y en voz alta pensando que sólo la escuchaban en realización: "Escucha, nos meamos. Pero todos". Momentos después, y tras ver un vídeo, la dirección informaba de que se le había escuchado sin lugar a dudas en las casas de media España... así que no tuvo más remedio que pedir perdón... a su manera.

"Si, nos estamos meando todos. Somos humanos", señaló la gallega. ¿Pero qué es eso de "mear" en la tele? ¡Con lo fino que habría quedado decir "orinar" o "tenemos que ir al baño"! Pues no: en 'Sálvame' no orinan. En 'Sálvame', mean, que es lo que hace el pueblo llano.

La presentadora, con un par, pidió que sus compañeros levantaran la mano si también tenían necesidad de ir al baño... y efectivamente: casi todos lo hicieron, así que, teniendo en cuenta las prisas que tenían algunos por llegar al váter, nada más anunciar que se iban unos minutos a publicidad, todos corrieron como alma que lleva el diablo hacia el "trono" más cercano...