Bea (GH 17) vuelve a estudiar... y así se lo ha tomado su novio, Rodri

¡Para que luego digan que nuestros famosos millennials no hacen nada con sus vidas! Después de mucho viajar y mucho disfrutar tras ganar la decimoséptima edición de Gran Hermano, ahora Beatriz Retamal ha sorprendido a todos diciendo ¡que vuelve a estudiar! Y no lo dice por decir: la influencer se lo va a tomar súper en serio, y todos vamos a poder ser testigos de su avance (igual que cuando se propuso sacarse el carnet de conducir, y lo consiguió) a través de su canal de MTMad, 'Rodéanos'. Bea quiere coger los libros para labrarse un futuro más estable y más allá de los realities, internet y las redes sociales que le pueda dar de comer el día de mañana pase lo que pase... pero no es la única razón.

"Estoy súper ilusionada y súper contenta. Estaba súper indecisa. No sabía qué hacer: no sabía si montar una peluquería, una barbería... mi sueño siempre ha sido una academia. Tener mi centro, educar a niñas...", explicaba al principio de su último vídeo. "Creo que ha llegado el momento de retomar todo lo que me hace feliz: aquí tengo la solicitud del centro donde voy a estudiar un grado superior de estética y bienestar. Es algo que tengo que hacer para conseguir montar esa academia", añadía.

Bea, además, quiso hacer balance, y todo ha salido positivo: "Durante este tiempo me lo he pasado pipa: he viajado, he aprendido a llevar una casa, he aprendido a estar lejos de mi familia... y creo que es el momento de ponerse la mochila", desvelaba.

Su novio -Rodri-, claro está, la apoyará en todo, pero tenía algunas dudas que solventaron ante la cámara mientras tomaban el sol en la piscina de su nueva urbanización, a la que se fueron a vivir juntos hace tan sólo unos meses: "Lo voy a coger con muchas ganas", decía ella, que está deseando que llegue septiembre, igual que él, que no ve el momento de que su chica aproveche esta oportunidad: "Es importante que estudies. Y que estudies lo que te gusta, no lo que te impongan".

Reconoce que ha sido una decisión precipitada, y que "hace 25 días" ni siquiera se plateaba volver a los estudios, pero tiene razones de peso: "Me aburro mucho. Necesito una rutina. Me agobio mucho en casa, porque cuando estamos en Madrid casi siempre dependo de ti todo el rato, y me agobio y te agobio. Y también porque lo echaba de menos. Hago lo que me gusta, voy a conocer gente y a hacer amigas", contaba.

Serán 4 años estudiando, algo que a Rodri le ha parecido mucho, pero es lo que hay, porque luego Bea está segura de que se hará millonaria. ¿Por qué? "Tendré un academia y me forraré. Vendrán niñas con ilusión y querrán ser igual que yo. ¿No lo ves? Yo lo veo", decía con toda la seguridad que la caracteriza.

¿Y cómo será de profe cuando, por fin, monte esa ansiada academia? Se nos antoja bastante dura... "Les daré toda la libertad, pero que la utilicen como quieran. No voy a reñir a nadie, haced lo que queráis. Pero, el día del examen, si lo has hecho bien aprobarás, y si no te llevarás un cero como una casa, y me da igual que llores". Así nos gusta: ¡contundente!