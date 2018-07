La ex concursante de 'Gran Hermano', Amor Romeira, ha visitado esta mañana 'MorninGlory' para presentar su último single, 'Mujeriego', un tema que según cuenta ella misma, va dedicado a varios hombres que han pasado por su vida (incluso le ha llegado a decir a más de 10 que estaba inspirado en ellos, esperemos que no lean esto). Este es el primer proyecto íntegro del torbellino canario, y es que ha dirigido hasta el videoclip, además de haber creado la canción, la base instrumental... vamos, que lo ha hecho todo. Pero no creáis que Amor triunfa solo en el mundo de la música, nada más lejos de la realidad... Su personalidad arrolladora la ha convertido en un auténtico reclamo de masas, y eso lo saben hasta en Chile, literalmente.

Y es que Amor podría dar el salto a la televisión chilena... ¡Le han ofrecido participar en un 'reality'! Ella misma lo confesaba en el programa de Radioset; "Está en negociaciones conmigo un 'reality' de Chile". ¡Menudo notición! Ya sabemos que las 'celebs' que se van para allá, vuelven hasta arriba de trabajo... Si no, que se lo digan a la reina del 'reality' Oriana, o a nuestro querido Abraham García.

"Lo he estado barajando, la propuesta está presentadísima, recibo emails casi todos los días", confiesa Amor. Pero todavía no está segura "hasta que yo no lo vea claro, no diré que sí, aunque me llama la atención", cuenta, ¿el motivo? Cree que podría sufrir, pues participó en un 'reality' portugués y comprobó que la sociedad aún no acepta ciertas cosas... "Portugal está pegado a España y están en los 90, ¿en qué año estará Chile? Estoy acostumbrada a un respeto y a una tolerancia que no se... Lo voy a pasar mal si voy".