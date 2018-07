"Sin ti no sería lo mismo", escribe Yana Olina a David Bustamante. Y tanto... y estamos seguros de que no habla únicamente del programa 'Bailando con las estrellas', donde ambos se han proclamado vencedores tras semanas de esfuerzo y dedicación. La bailarina ha querido agradecer a su chico esta experiencia, lanzándole un emotivo mensaje. "Gracias @davibusta por brindarme la oportunidad de vivir esta experiencia junto a ti. Ha sido realmente maravillosa. Gracias ante todo por tu compañía, tu apoyo, tu presencia y tu comprensión. Ha sido una experiencia magnífica e inolvidable", confiesa.

La rusa ha decidido compartir con sus seguidores una reflexión en la que rinde homenaje a David.



"Grandisima idea de David sobre el BIEN y el MAL... La apoyé sin dudarlo para nuestro baile final. En la vida, todo es relativo... El bien y el mal son como el yin y yang siempre inseparables, uno no excluye al otro. Por ejemplo, si para una persona una noticia puede significar alegría y conllevar el bien, para la otra, esta noticia puede causar dolor y emociones negativas. Tradicionalmente, en los cuentos de hadas y películas, el bien siempre gana аl mal, pero la justicia no siempre triunfa en la vida. Con la intención de hacer la maldad a alguien, siempre debemos recordar que el "boomerang", el mal irradiado por ti, regresará. Por tanto, sólo deseo emociones positivas a todo el mundo y que seamos más amables uno con el otro. No lastimes a nadie, sobre todo a tus seres queridos, ellos estarán contigo con cada suspiro tuyo. Ellos son especialmente vulnerables, porque no esperan nada de ti", escribe la bailarina. ⠀

Pero además de reflexionar sobre la idea de su "último baile" (sin duda no lo será), se ha puesto tierna con el cantante; "Después de muchas semanas de esfuerzo, nervios, alegrías, handicaps por fin nos ha llegado la recompensa. Somos los GANADORES de @bailandoconlasestrellas. Sobre todo me alegro por lo que ha logrado David y como ha ido evolucionando en un ámbito totalmente ajeno al suyo. Así que te lo mereces sin ninguna duda. Para mi no es un simple primer premio, sin desmerecer claro, hay mucho significado detrás... y son las cosas que me llevo y realmente me llenan y me importan de verdad. Por otro lado, me emocione muchísimo cuando te vi llegar con los zapatos con los que ibas a bailar la final, no hay nada más precioso. Te agradezco muchísimo el gesto, eres siempre tan detallista. Eres único!".