Así ha reaccionado Cepeda al nuevo single de Aitana, 'Teléfono'

Que el single de Aitana Ocaña era uno de los más esperados de los ex concursantes de 'OT 2017', es una verdad como un templo: la joven, con apenas 19 añitos recién cumplidos, ha conquistados los corazones de miles de españoles con su tierna personalidad y las pistas de baile y listas de música con su canción 'Lo Malo', que canta junto a Ana Guerra. A la espera de que la canaria se estrene en solitario, la catalana ya ha triunfado, y a las pruebas nos remitimos: no hace ni 12 horas -cuando se escriben estas líneas- desde que se ha colgado el videoclip en la plataforma YouTube, y éste ya suma 1 millón de visitas. Ahí es nada.

Sus compañeros y ex profesores de la Academia de TVE ya la han felicitado, y eso que llevaban escuchando el single y dándonos envidia, a través de las redes sociales, varios días antes de su estreno... y no ha defraudado.

Con un estilo muy a lo Ariana Grande, la canción tiene un ritmo súper pegadizo con el que auguramos exitazo de ventas y en las discotecas. Pero si para alguien ha sido especial, además de para ella, es para su churri, Luis Cepeda, que ha tenido tan sólo una bonita palabra para ella, pero cargada de significado, a través de las redes sociales. ¡Qué mono!

Eso sí, al que no creemos que haya hecho mucha gracia la letra es a su ex, Vicente, con palabras como "He dejado mi teléfono para no llamarte, para así olvidarte"... ¿La habrá escuchado?