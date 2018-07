Sin maquillaje, sin peinar, con un 'outfit' poco trabajado y de lo más natural, y viajando en metro, así se ha dejado ver Katie Holmes en Nueva York. Un hecho cotidiano que no sería sorprendente si no fuera porque la actriz de Hollywood nos tiene acostumbrados a verla disfrutar de una vida de 'jet set'. Aunque no es la primera vez que un actor de tal nivel se anima a coger el metro, lo cierto es que no son muchos los que se atreven a bajar al subsuelo. Así que esto demuestra que Katie Holmes es una mortal más, y eso nos encanta. Después de 20 años siendo toda una estrella, la actriz se sigue comportando como una más, dejando a un lado la impresionante cantidad de dinero que acumula y la vida de lujos que podría permitirse.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

La actriz, de 39 años, compartió vagón con otros viajeros mientras viajaba desde el centro de la ciudad de Manhattan hacia Uptown. Para 'matar el tiempo' escogió un libro, aunque lo cierto es que cuando no miraba el móvil parecía, más bien, quedarse dormida.

LRNYC / MEGA

La hemos podido ver con un 'look' de lo más casual, con vaqueros y blusa, sandalias, y unas gafas de sol. Además, decidió no peinarse, aunque lo bueno de esa melena 'long bob' es que no hace falta prepararla mucho para que siente bien, y tampoco usó maquillaje.