La ganadora de 'Gran Hermano 14', Susana Molina, ha explotado en las redes sociales. Desde que saliera de la casa más famosa de la televisión, su relación con el también 'gran hermano' Gonzalo va viento en popa. Tanto que sus seguidores ya piden a gritos que la pareja de un paso más, ya sea con boda o con bebé. Y lo están deseando tanto que hasta se lo imaginan. Sí, se lo imaginan, porque quien vea tripita de embarazada en las fotos de Susana, es que tiene mucha imaginación. Pero así es, aunque nos sorprenda. Cada vez que sube una foto en bikini, le llueven los comentarios preguntándole si está embarazada, así lo confiesa ella misma; "Siempre que pongo una foto en bikini me llega algún comentario preguntándome si estoy embarazada". Es por eso que ha decidido zanjar todos los rumores.

En su última foto playera ha escrito; "Mi más sentido bésame 🧡Por cierto, os voy conociendo y me anticipo, no estoy embarazada... me estaría haciendo pis".

"Tengo que hacer un inciso para aclararlo por aquí porque los comentarios se malinterpretan. Yo me veo estupenda y no estoy diciendo que tenga barriga ni que me vea gorda ni nada", explica, haciendo hincapié en que ve necesario aclararlo porque si no le llegan cientos de comentarios preguntando.



"Subí la foto y como vi que se veía una ligera curva pensé que me ibais a preguntar. Aún habiéndolo aclarado me han preguntado por ello", ha confesado la ex gran hermana a través de sus 'stories' de Instagram.

Parece que, de momento, la pareja no tiene pensado poner ese broche a su relación, "disfrutamos el uno del otro y somos muy felices. Somos aún muy jóvenes para tanta complicación", confiesa Gonzalo a 'Outdoor'.