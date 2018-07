¡Menudo susto nos ha dado Abraham García! El ex de 'Gandía Shore' está estos días disfrutando al máximo de todo lo que tiene que ofrecer Ibiza, tanto por placer como por trabajo, pero no son todos buenos recuerdos los que se va a llevar el colaborador de su paso por la isla pitiusa: con la llegada de los amigos y el buen tiempo, Abra quiso mostrarles la isla en su último vídeo de MTMad para su canal, 'Super Fresh'... con tan mala pata (y nunca mejor dicho) ¡que tuvo un accidente que podría haberle costado hasta la vida! Sí, QMDeros: la cosa es así de seria.

Estamos hartos de ver en televisión y en prensa a jóvenes que se desgracian (y otros ni siquiera viven para contarlo) al hacer 'balconing' o al tirarse al mar en zonas que no están preparadas para ello... y esto segundo es lo que le ha pasado a Abraham y a sus amigos: durante su visita a un acantilado, al que el ex superviviente les llevó para que se tiraran, él mismo tuvo un accidente que casi no lo cuenta.

Una de sus amigas sí se atrevió a tirarse con él, aunque el resto estuvieron dubitativos... y con razón, a juzgar por cómo salió Abraham del agua: chorreando sangre. ¿¡Pero qué pasó en ese salto!?



"Yo creo que me ha atacado una dorada de esas. Me ha mordido un boquerón, o un caballito de mar", bromeaba Abraham, peor la verdad era bastante más espeluznante: "El problema ha sido que tenía la cámara, no quería que se me perdiera, entonces como venía la corriente, me movía y me reventaba contra las rocas. Me han pegado una paliza las olas contra la roca... me han dejado seco", explicaba ante un accidente al que ha quitado importancia, pero que podría haber sido mucho peor.

Aún así, el ex superviviente se repuso en seguida: llegó a su hotel, se duchó, se cambió y se puso listo para trabajar en una fiesta con los chicos de MTV Italia. ¿Qué estará tramando en el país de la pasta y la lasaña?