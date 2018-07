Salen a la palestra los primeros nombres para 'GH VIP 6'

Los fans del formato de telerrealidad más famoso y longevo de España no tendrán que esperar mucho más para tener una nueva edición de 'GH VIP' en sus pantallas: a pesar de que el pasado enero, y tras el fiasco de los datos de audiencia de 'GH Revolution', la productora y la cadena decidieron dejar descansar el formato, parece que ahora, aprovechando el rebufo del éxito de 'Supervivientes 2018', han querido recuperarlo... ¡y ya suenan los primeros nombres para la sexta entrega! Eso sí: aunque todavía no hay fecha de estreno (ni se le espera hasta, al menos, el final del verano), los primeros nombres ya están saliendo a la palestra, y son los propios famosos los que han ido dejando pistas...

Además, los presentadores se saben seguro: Jorge Javier Vázquez cogerá el testigo de Jordi González en las galas, mientras que Sandra Barneda repetirá presentando los Debates.

¿Y quién es la primera en sonar? Oriana Marzoli. Su más de un millón de seguidores es una cifra nada desdeñable para la productora, que se asegura rascar unos puntos de audiencia gracias a sus seguidores más acérrimos. Y no sólo eso: ella misma podría haber dejado caer que la tendremos prácticamente hasta en la sopa muy pronto: "Espero que dentro de poco podáis ver un poco más de mí. Un poco no, bastante, a lo mejor. Un poco más profundo que se pueda ver más de mí", dijo en su último vídeo para MTMad. "Me estoy liando, pero los que sean listos lo captarán. Espero que os pueda seguir dando estos ratos tan magníficos que os doy, porque algunos me amáis y otros me odiáis, pero nunca estoy en el término medio", añadió. ¿Irá derechita a Guadalix?

Otro que también está dejando caer pistas es Joni Marley. Para algunos quizá sea más desconocido, pero para los seguidores de 'Mujeres y hombres y viceversa' le tienen bien fichado: fue tronista en el programa y, con él, la productora cubriría el cupo de 'viceversos'. Además, él mismo ha mostrado sus ganas de estar en el reality: "Feliz semana a todxs! Seguid subiendo cosas y utilizando el hashtag #joniaghvip6 tanto aquí como en @twitter!! El mío es @jonimarley26", dejaba caer en Instagram. ¿Será la forma de 'cebar' su entrada en la Casa entre sus 216.000 seguidores de Instagram?

Por otro lado, Diego Matamoros se encontraría, según varios medios, en negociaciones con la productora, aunque aún es pronto para pensar, siquiera, en verle en el programa, ya que no tendría aún ni el precontrato firmado. Aún así, no sería raro: es un rostro famoso de una de las familias más mediáticas de nuestro país, y su hermana ganó la cuarta edición...

La productora también suele gustar de tener entre sus filas a algún rostro famoso de 'Sálvame', y esta podría ser la oportunidad de Lydia Lozano, a la que sus propios compañeros presentaron como candidata ante los jefes de la cadena.

Otros dos nombres que sí sonaron tras acabar 'GH Revolution' fueron los de Kiko Matamoros y Makoke, que, al parecer, sí llegaron a un acuerdo con la productora, pero al ser cancelado el programa, tuvieron que guardar el precontrato en un cajón... aunque lo que no acabamos de ver es a Makoke y Diego compartiendo casa durante, si tienen suerte, 3 larguísimos meses con su "delicada" relación"...